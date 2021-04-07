Евро впервые с февраля поднялся выше 92 рублей

Центробанк готов поддержать идею о пенсионном налоговом вычете Лавров заявил о готовности России поставлять вакцину от COVID-19 нуждающимся странам В России могут начать маркировать фастфуд В Гидрометцентре назвали регион, куда настоящая весна пришла на три недели раньше