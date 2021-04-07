Евро впервые с февраля поднялся выше 92 рублей

Курс евро впервые с 1 февраля превысил отметку в 92 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 09:33 по московскому времени европейская валюта прибавила на торгах 0,31%. Курс евро достиг 92,02 рубля.

Кроме того, доллар в ходе валютных торгов вырос на 0,24%, к 09:33 мск его курс составил 77,45 рубля.

Согласно данным Центробанка, официальный курс евро на 7 апреля составляет 90,1821 рубля, доллара — 76,3802 рубля, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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