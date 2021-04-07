Евро впервые с февраля поднялся выше 92 рублей
7 апреля 202109:50
Курс евро впервые с 1 февраля превысил отметку в 92 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 09:33 по московскому времени европейская валюта прибавила на торгах 0,31%. Курс евро достиг 92,02 рубля.
Кроме того, доллар в ходе валютных торгов вырос на 0,24%, к 09:33 мск его курс составил 77,45 рубля.
Согласно данным Центробанка, официальный курс евро на 7 апреля составляет 90,1821 рубля, доллара — 76,3802 рубля, сообщает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 328 / сут.
Умерли
101 тыс.+389 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+8 902 / сут.
- Евро впервые с февраля поднялся выше 92 рублей
- Адвокат рассказал о самочувствии заразившегося COVID-19 Фургала
- В России предложили ввести маркировку фастфуда
- Прокуратура Башкирии потребовала отдать государству имущество бывшего сотрудника ГИБДД
- Лавров назвал условие участия ЕС в Большом евразийском партнерстве
6 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru