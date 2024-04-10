Экономист спрогнозировал продление обязательной продажи валютной выручки
Решение о продлении обязательной продажи валютной выручки, вероятнее всего, будет продлено, полагает главный экономист компании ПФ «Капитал» Евгений Надоршин.
Эксперт отметил, что решение президента об обязательной продаже валюты увеличило ее приток на российский рынок. Это важный фактор поддержи курса рубля, указал Надоршин.
Аналитик считает, что требование будет продлено. Без этого трудно рассчитывать на стабильность на российском валютном рынке, приводит мнение эксперта сайт АиФ.
В ходе торгов на Московской бирже 10 апреля евро превысил отметку в 101 рубль, доллар торговался выше 93, передает «Радиоточка НСН».
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