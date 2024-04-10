Экономист спрогнозировал продление обязательной продажи валютной выручки

Эксперт отметил, что решение президента об обязательной продаже валюты увеличило ее приток на российский рынок. Это важный фактор поддержи курса рубля, указал Надоршин.

Аналитик считает, что требование будет продлено. Без этого трудно рассчитывать на стабильность на российском валютном рынке, приводит мнение эксперта сайт АиФ.

В ходе торгов на Московской бирже 10 апреля евро превысил отметку в 101 рубль, доллар торговался выше 93, передает «Радиоточка НСН».

