Экономист: Самый большой прирост зарплат был для студентов

По его словам, в среднем прирост зарплатных предложений в уходящем году был отмечен во всех отраслях и составлял 6%-25% в зависимости от сферы. Средняя зарплата для студентов достигла 78,9 тысячи рублей. Тройку лидеров замыкает сфера услуг — до 72,4 тысяч рублей.

Медленнее росли зарплаты в маркетинге — на 11%, а также в сфере IT - на 11%. Это объясняется более высоким уровнем зарплат, чем среди специалистов массового сегмента.

Ранее Международный валютный фонд заявил о быстром росте зарплат в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

