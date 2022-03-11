Экономист Сакс: Россия легко переживет последствия санкций

По словам Сакса, ограничения будут иметь «значительные негативные последствия для экономики всего остального мира, кроме России». По словам экономиста, санкции — типичный инструмент внешней политики США, однако они редко срабатывают, пишет «Свободная пресса». Сакс напомнил о санкциях Вашингтона против Ирана, КНДР, Венесуэлы, которые «с треском провалились», и США не удалось сменить режимы в этих странах.

«Россия — огромное государство, у которого в распоряжении к тому же 1600 ядерных боеголовок. Поставить ее на колени — это просто нереальная, невыполнимая идея. Я не знаю, что в голове у тех людей, которые ее придумали», — отметил Сакс.

Экономист добавил, что РФ «легко переживет» последствия санкций.

