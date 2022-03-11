Экономист Сакс: Россия легко переживет последствия санкций
Санкции в отношении России не добьются своих целей и ударят только по Западу, считает американский экономист Джеффри Сакс. Об этом эксперт заявил в беседе с журналом Spiegel.
По словам Сакса, ограничения будут иметь «значительные негативные последствия для экономики всего остального мира, кроме России». По словам экономиста, санкции — типичный инструмент внешней политики США, однако они редко срабатывают, пишет «Свободная пресса». Сакс напомнил о санкциях Вашингтона против Ирана, КНДР, Венесуэлы, которые «с треском провалились», и США не удалось сменить режимы в этих странах.
«Россия — огромное государство, у которого в распоряжении к тому же 1600 ядерных боеголовок. Поставить ее на колени — это просто нереальная, невыполнимая идея. Я не знаю, что в голове у тех людей, которые ее придумали», — отметил Сакс.
Экономист добавил, что РФ «легко переживет» последствия санкций.
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