России предрекли летний застой цен

Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН объяснил нулевую инфляцию сжатием спроса, к которому привела ажиотажная скупка продуктов питания в марте.

«После взлёта цен на многие продовольственные товары, особенно импортные, которые были уличены в «целебных» свойствах против коронавируса, может показаться неожиданным, что инфляция замедлилась до нуля. На самом деле, ничего удивительного нет. Мы просто не привыкли, что у нас бывает застой в ценах. В реальности это говорит о том, что мы оказываемся в ситуации депрессии. Скорость обращения денег замедлилась, спрос сжался и сконцентрировался только на самых необходимых товарах, упал импорт.

Нулевая инфляция в этих условиях также связана с тем, что люди накопили значительные продовольственные запасы в начале весны, когда были опасения, что исчезнут, например, мука или гречка. Но запасы были сделаны, эти продукты сейчас в употреблении, их едят. Тот всплеск продаж, который получили торговые сети, не мог продолжаться долго. Он закончился снижением объёмов продаж. Сейчас уже рынок находится в более вялом состоянии, даже рынок продовольственных товаров», - объяснил он.

В ближайшие недели и в летние месяцы большого роста цен не будет, поскольку россияне и так станут тратить меньше, сказал экономист в беседе с НСН.

«Я не думаю, что нас ожидает какой-то взлёт цен на продовольственные товары в течение остальной части мая и в течение лета. Может быть, только на некоторые группы товаров цены будут повышаться. Например, на ту же самую гречневую крупу в преддверии урожая. Но очевидно, что это уже будет следствием более экономного поведения населения. Люди будут более аккуратно тратить, меньше потреблять, в том числе и продуктов питания. То есть экономия входит не то чтобы в моду, она входит в жизнь. И эта экономия очень плоха с точки зрения торговли», - добавил Колташов.

По итогам первого квартала 2020 года инфляция составила 2,4% в годовом выражении, свидетельствуют данные Росстата. В Банке России полагают, что инфляция на конец года может составить 3,8-4,8%.

