Экономист раскритиковал идею Кудрина о приватизации

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин рассказал, что продажа государственных активов даст бюджету 200-300 миллиардов рублей в год без повышения налогов в течение 5-6 лет. Кудрин отметил, что в 2019 году от приватизации РФ получила 11,5 миллиардов рублей, 7,4 из которых поступили за счет сделки по приватизации от 2010 года.

Экономист Никита Кричевский рассказал в эфире НСН, что идея приватизации появилась у российского правительства еще весной, когда стало ясно, что поступлений от экспорта углеводородов не хватит, чтобы сбалансировать бюджет.

«Дело в том, что авторы этих предложений хотели приватизировать компании, которые приносят в бюджет большие и стабильные доходы», - пояснил он. По его словам, речь идет об инфраструктурных компания, таких как «Аэрофлот» или «Россети», которые регулярно выплачивают дивиденды государству, пополняющие федеральный и региональный бюджеты.

«Господин Кудрин идет явно не в ту сторону. Он предлагает пополнять бюджет за счет приватизации, тогда как есть масса способов пополнить бюджет, не прибегая к подобным мерам», - сказал Кричевский.