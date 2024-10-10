Экономист призвал индексировать пенсии на 2% выше официальной инфляции

Пенсии в России необходимо индексировать каждый год минимум на 2% больше цифры официальной продовольственной инфляции. Так считает кандидат экономических наук Михаил Беляев.

В интервью «ФедералПресс» он отметил, что работающие пенсионеры с 2016 года, когда была приостановлена индексация их пенсий, недополучили в общей сложности около четырёх триллионов рублей. Так он прокомментировал решение властей РФ возобновить индексацию.