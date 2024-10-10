Экономист призвал индексировать пенсии на 2% выше официальной инфляции
Пенсии в России необходимо индексировать каждый год минимум на 2% больше цифры официальной продовольственной инфляции. Так считает кандидат экономических наук Михаил Беляев.
В интервью «ФедералПресс» он отметил, что работающие пенсионеры с 2016 года, когда была приостановлена индексация их пенсий, недополучили в общей сложности около четырёх триллионов рублей. Так он прокомментировал решение властей РФ возобновить индексацию.
По словам эксперта, инфляция высчитывается по широкой номенклатуре товаров – до 300 наименований. Однако не все они дорожают так быстро, как продукция повседневного спроса, в первую очередь, продукты питания. По оценке экономиста, пенсии надо было индексировать по итогам 2024 года на 10 % с учетом продовольственной инфляции. По данным же Минфина, уровень индексации составит 7,3 %.
Как подчеркнул Михаил Беляев, норму об индексировании пенсий ежегодно на 2% выше официальной инфляции необходимо утвердить на законодательном уровне.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru