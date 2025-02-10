Экономист призвал держать наличными не более 10% сбережений
Наиболее рационально держать 60% сбережений на вкладах, 30% — на накопительном счете и 10% — наличными, заявил старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.
«С текущими параметрами денежно-кредитной политики в среднесрочной перспективе наличные денежные средства наиболее сильно теряют свою стоимость», - пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».
Как добавил экономист, наличные сбережения помогают создать подушку безопасности для оперативных необходимых расчетов.
Ранее эксперт по финансам и инвестициям, финансовый и налоговый консультант Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ России) Юлия Хайдер рассказала «Радиоточке НСН», что для создания финансовой подушки безопасности нужно откладывать 10% от своей зарплаты на протяжении хотя бы 2-2,5 лет.
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