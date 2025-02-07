Экономист: Россияне потеряли 18% денег, вложенных в доллары в конце 2024 года

«Здесь не учтены возможные комиссии за проведение валютно-обменных операций, поэтому прямые финансовые потери от такого вложения могут быть выше», - пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, размещение денег на накопительном счете на два месяца позволило бы заработать до четырех тысяч рублей с каждых вложенных 100 тысяч рублей.

Ранее эксперт по финансам и инвестициям, финансовый и налоговый консультант Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ России) Юлия Хайдер рассказала «Радиоточке НСН», что для создания финансовой подушки безопасности нужно откладывать 10% от своей зарплаты на протяжении хотя бы 2-2,5 лет.

