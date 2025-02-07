Экономист: Россияне потеряли 18% денег, вложенных в доллары в конце 2024 года
Россияне, которые купили доллары в ноябре 2024 года и продали их в начале 2025 года, потеряли около 18 тысяч рублей с каждых вложенных 100 тысяч рублей на изменениях курса. Об этом заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Здесь не учтены возможные комиссии за проведение валютно-обменных операций, поэтому прямые финансовые потери от такого вложения могут быть выше», - пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, размещение денег на накопительном счете на два месяца позволило бы заработать до четырех тысяч рублей с каждых вложенных 100 тысяч рублей.
Ранее эксперт по финансам и инвестициям, финансовый и налоговый консультант Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ России) Юлия Хайдер рассказала «Радиоточке НСН», что для создания финансовой подушки безопасности нужно откладывать 10% от своей зарплаты на протяжении хотя бы 2-2,5 лет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Все пассажиры пропавшего на Аляске самолета погибли
- Умер писатель Поль-Лу Сулицер
- В Пулково отменили десятки рейсов из-за аномального атмосферного давления
- В Канаде около 50 машин столкнулись из-за снегопада
- Трамп приостановил доступ Байдена к секретной информации
- Силовики провели обыски в МРЭО в Ростове-на-Дону
- В Ватикане вандал повредил канделябры в базилике Святого Петра
- Депутат Антропенко предложил ввести в школах индивидуальное расписание для учеников
- Скрипку Страдивари продали на аукционе в Нью-Йорке за $11,25 млн
- Главу Балтийска и его зама задержали по делу о взятке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru