Время повышать ставки? Экономист предрек возвращение денег россиян на депозиты
Директор финансового центра Сколково-РЭШ рассказал в эфире НСН, когда в России закончится инвестиционный бум и граждане вернутся в банки.
Большинство россиян (74%) не планируют отказываться от депозитов, при этом 13% граждан уже забрали часть денег из банков, говорится в исследовании банка «Открытие». С 1 января 2021 года в стране появился новый налог на доходы с вкладов от миллиона рублей, однако, как выяснилось, почти половина россиян (44%) не знают об этом.
Директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов в эфире НСН заявил, что отток средств со вкладов в пользу инвестиций продолжится еще примерно два года.
«В ближайшие пару лет инвестиции, скорее всего, будут более привлекательными для россиян до того момента, когда они сильно обожгутся. Когда они потеряют процентов 20 на своих инвестициях в акции, они внезапно поймут, что облигации и депозиты были гораздо более безопасным инструментом», — считает финансовый аналитик.
По его словам, сейчас инвестиционный бум обусловлен не столько введением нового налога на вклады, сколько рекордным снижением ставок.
«Что повлияет сильнее — снижение ставок, которое мы видели в последнее время, или налог — они все работают в одну сторону. Люди начали уходить в другие формы, в том числе в инвестиции, но не из-за налога, а потому что ставки находились на исторически низких уровнях и по некоторым депозитам достигали 3-4%, это очень низкие ставки по российским меркам», — пояснил Шибанов.
Он считает, что ситуация поменяется, как только Центробанк начнет повышать ставки по депозитам.
«ЦБ в дальнейшем постепенно повышать ставки, и из-за этого все ставки, в том числе депозитные, будут немножко расти. В этом плане компенсация этого налога частично произойдет чисто рыночным путем», — прогнозирует эксперт.
Ввести новый налог ранее предложил президент России Владимир Путин. НДФЛ на доходы по вкладам свыше одного миллиона рублей платится по всем вкладам одного частного лица. Направлять деньги в бюджет будут только те, у кого суммарные процентные доходы по вкладам превысят базовый, определяемый ключевой ставкой ЦБ при депозите в миллион рублей. Например, при ключевой ставке Банка России 4,5% под налогообложение подпадают доходы по вкладам, которые превышают 42,5 тысячи рублей.
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