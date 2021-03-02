Время повышать ставки? Экономист предрек возвращение денег россиян на депозиты

Большинство россиян (74%) не планируют отказываться от депозитов, при этом 13% граждан уже забрали часть денег из банков, говорится в исследовании банка «Открытие». С 1 января 2021 года в стране появился новый налог на доходы с вкладов от миллиона рублей, однако, как выяснилось, почти половина россиян (44%) не знают об этом.

Директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов в эфире НСН заявил, что отток средств со вкладов в пользу инвестиций продолжится еще примерно два года.

«В ближайшие пару лет инвестиции, скорее всего, будут более привлекательными для россиян до того момента, когда они сильно обожгутся. Когда они потеряют процентов 20 на своих инвестициях в акции, они внезапно поймут, что облигации и депозиты были гораздо более безопасным инструментом», — считает финансовый аналитик.