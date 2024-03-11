Экономист предрек россиянам рост реальных доходов в 2024 году

В 2024 году реальные доходы россиян могут вырасти на 5-7% и превысят инфляцию. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на экономиста, директора по коммуникациям BitRiver Андрея Лободу.

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По словам эксперта, росту зарплат поспособствует текущий дефицит кадров, что особенно актуально для отраслей машиностроения, военно-промышленного комплекса, IT- сектора.

«Дефицит кадров связан не только с СВО. Это следствие того, что происходило в системе высшего и среднего технического образования в течение последних 30 лет», — пояснил Лобода.

Ранее Центробанк сообщал, что нехватка работников остается главным препятствием для роста производства товаров и услуг в России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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