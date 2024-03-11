Экономист предрек россиянам рост реальных доходов в 2024 году

По словам эксперта, росту зарплат поспособствует текущий дефицит кадров, что особенно актуально для отраслей машиностроения, военно-промышленного комплекса, IT- сектора.

«Дефицит кадров связан не только с СВО. Это следствие того, что происходило в системе высшего и среднего технического образования в течение последних 30 лет», — пояснил Лобода.

Ранее Центробанк сообщал, что нехватка работников остается главным препятствием для роста производства товаров и услуг в России, передает «Радиоточка НСН».

