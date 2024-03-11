Экономист предрек россиянам рост реальных доходов в 2024 году
В 2024 году реальные доходы россиян могут вырасти на 5-7% и превысят инфляцию. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на экономиста, директора по коммуникациям BitRiver Андрея Лободу.
По словам эксперта, росту зарплат поспособствует текущий дефицит кадров, что особенно актуально для отраслей машиностроения, военно-промышленного комплекса, IT- сектора.
«Дефицит кадров связан не только с СВО. Это следствие того, что происходило в системе высшего и среднего технического образования в течение последних 30 лет», — пояснил Лобода.
Ранее Центробанк сообщал, что нехватка работников остается главным препятствием для роста производства товаров и услуг в России, передает «Радиоточка НСН».
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