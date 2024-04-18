Экономист предрек изменение рынка труда РФ после возвращения участников СВО

Российский рынок труда может измениться под влиянием возвращения домой участников спецоперации на Украине, считает главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев.

«Не угрожать увольнением»: Как говорить с руководством о повышении зарплаты

Эксперт предположил, что привычка к высокой заработной плате на спецоперации будет подталкивать таких соискателей к поиску более денежных вакансий. При этом Беляев считает, что занятость с желаемым уровнем дохода смогут найти не все.

Аналитик посоветовал учитывать свой уровень квалификации и соглашаться на предложения, которые соответствуют опыту и образованию, пишет «ФедералПресс».

Как пишет газета «Коммерсант», количество вакансий на российском рынке труда продолжает расти. По состоянию на начало апреля они достигли 7% от общей занятости, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Рынок ТрудаВакансииРабота

Горячие новости

Все новости

партнеры