Экономист предрек изменение рынка труда РФ после возвращения участников СВО
Российский рынок труда может измениться под влиянием возвращения домой участников спецоперации на Украине, считает главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев.
Эксперт предположил, что привычка к высокой заработной плате на спецоперации будет подталкивать таких соискателей к поиску более денежных вакансий. При этом Беляев считает, что занятость с желаемым уровнем дохода смогут найти не все.
Аналитик посоветовал учитывать свой уровень квалификации и соглашаться на предложения, которые соответствуют опыту и образованию, пишет «ФедералПресс».
Как пишет газета «Коммерсант», количество вакансий на российском рынке труда продолжает расти. По состоянию на начало апреля они достигли 7% от общей занятости, передает «Радиоточка НСН».
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