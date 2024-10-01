Экономист предложил ввести разовый перевод пенсионных баллов родителям
Передача пенсионных баллов от детей родителям усложнит процесс бюджетного планирования. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«В данном случае, как понимаю, им предлагается установить Социальный фонд России. 1–2 пенсионных баллов ежегодно — это, конечно, мало: один пенсионный балл в рублевом эквиваленте составляет 133,05 рубля», — сказал он.
По словам экономиста, было бы более логично предоставить возможность разового перевода баллов, если родителю не хватает их до страховой пенсии по старости. При этом стоило бы ограничить размер баллов, которые дети могут отправлять родителям. Как напомнил Балынин, стимулирование застрахованного лица к трудовой деятельности является одним из атрибутов страхового финансового механизма.
Ранее в Госдуме разработали законопроект, позволяющий россиянам передавать свои пенсионные баллы родителям, которым таковых не хватает для получения пенсии. При этом передавать можно будет до двух пенсионных баллов в год, передает «Радиоточка НСН».
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