Экономист предложил ввести разовый перевод пенсионных баллов родителям

«В данном случае, как понимаю, им предлагается установить Социальный фонд России. 1–2 пенсионных баллов ежегодно — это, конечно, мало: один пенсионный балл в рублевом эквиваленте составляет 133,05 рубля», — сказал он.

По словам экономиста, было бы более логично предоставить возможность разового перевода баллов, если родителю не хватает их до страховой пенсии по старости. При этом стоило бы ограничить размер баллов, которые дети могут отправлять родителям. Как напомнил Балынин, стимулирование застрахованного лица к трудовой деятельности является одним из атрибутов страхового финансового механизма.

Ранее в Госдуме разработали законопроект, позволяющий россиянам передавать свои пенсионные баллы родителям, которым таковых не хватает для получения пенсии. При этом передавать можно будет до двух пенсионных баллов в год, передает «Радиоточка НСН».

