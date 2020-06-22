Экономист Колташов назвал причину утечки капиталов из России
Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений заявил НСН, что подспорьем для отечественной экономики станет прогрессивное налогообложение.
Личные состояния в России в последние 20 лет увеличивались в среднем на 13,5% в год, достигнув 1,6 трлн долларов. Это, по данным отчета Boston Consulting Group, более чем в 2,5 раза быстрее среднемировых темпов. При этом около четверти всех частных накоплений россияне предпочли вывести за рубеж.
Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире НСН отметил, что для удержания капитала в России нужна совершенно иная налоговая система.
«Причина такого оттока средств богатых россиян за пределы РФ – это 13-процентный налог. Но это, если не считать мифа, что за границей доход начнет расти. Это неправда. Для возвращения денег нужны условия для подъема экономики, которые может создать только государство. Нужна другая налоговая практика, которая сделает невозможным вывод средств за пределы страны, ведь по сути это средства, выкаченные из российских предприятий и выкинутые в офшоры. При прогрессивном налоге это будет делать не так просто, и, я надеюсь, утвердится этика, согласно которой средства нужно держать в компаниях, а не в виде яхт и прочего имущества, которое обесценивается в любом случае», - отметил он.
На прошлой неделе журнал Forbes написал, что в правительстве РФ обсуждают возможность введения прогрессивной ставки НДФЛ. Среди возможных вариантов – повышение с 13% до 15% для состоятельных граждан, чей годовой доход превышает 2-3 миллиона рублей, и отмена этого налога для россиян с низким уровнем дохода. Однако чуть позже, информация о прогрессивном налоге была опровергнута.
«Для российской экономики вывезенные за рубеж средства - это значительный ущерб, потому что они выкачены из компаний. А могли бы быть инвестированы. По самым скромным оценкам за несколько лет из страны выведено до полутриллиона долларов», - оценил ущерб Василий Колташов.
Добавим, аналитики подсчитали, что самым состоятельным людям (обладателям состояний объемом более 100 млн долларов) в России принадлежит примерно в четыре раза большая доля средств, чем в среднем по миру - 40%.
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