Экономист перечислил главные последствия пандемии COVID-19 для мира

Экономист, ведущий научный сотрудник Центра Стоуна по социально-экономическому неравенству Городского университета Нью-Йорка Бранко Миланович в интервью РБК рассказал о главных последствиях пандемии коронавирусной инфекции для мира.

Как отметил эксперт, наиболее очевидный результат эпидемии — увеличение доли дистанционных сотрудников. Миланович подчеркнул, что за последний год не появилось никаких принципиально новых технологий, однако люди оценили, как много можно сделать удаленно.

Кроме того, экономист рассказал, что в период пандемии COVID-19 обострился конфликт США и Китая. По мнению эксперта, противостояние государств повлияет как на глобальные цепочки стоимости, так и на другие страны, которые частично смогут занять нишу Пекина.

При этом Миланович считает, что конфликт с США может создать сложности для Китая в сфере создания инноваций, если последний потеряет доступ к рынку и технологиям Штатов.

Кроме того, эксперт заявил, что разработка вакцин против коронавируса оказала большое влияние на всю медицинскую отрасль, и в дальнейшем это поспособствует созданию потенциала для разработки других лекарств.

