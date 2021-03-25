Экономист перечислил главные последствия пандемии COVID-19 для мира
Экономист, ведущий научный сотрудник Центра Стоуна по социально-экономическому неравенству Городского университета Нью-Йорка Бранко Миланович в интервью РБК рассказал о главных последствиях пандемии коронавирусной инфекции для мира.
Как отметил эксперт, наиболее очевидный результат эпидемии — увеличение доли дистанционных сотрудников. Миланович подчеркнул, что за последний год не появилось никаких принципиально новых технологий, однако люди оценили, как много можно сделать удаленно.
Кроме того, экономист рассказал, что в период пандемии COVID-19 обострился конфликт США и Китая. По мнению эксперта, противостояние государств повлияет как на глобальные цепочки стоимости, так и на другие страны, которые частично смогут занять нишу Пекина.
При этом Миланович считает, что конфликт с США может создать сложности для Китая в сфере создания инноваций, если последний потеряет доступ к рынку и технологиям Штатов.
Кроме того, эксперт заявил, что разработка вакцин против коронавируса оказала большое влияние на всю медицинскую отрасль, и в дальнейшем это поспособствует созданию потенциала для разработки других лекарств.
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