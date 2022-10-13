«Виноват новостной фон»: Экономист объяснил краткосрочное падение рубля

По мнению аналитика, прежде всего на рубль оказывают влияние новостной фон и снижение спроса на рублевую наличность после его резкого увеличения в сентябре. Также падению рубля поспособствовал рост заинтересованности инвесторов в юане, заметил Джиоев.

Однако, учитывая состояние платежного баланса страны, являющегося ключевым моментом, влияющим на курс валют, глобальных причин для ослабления рубля сейчас нет, подчеркнул аналитик.

Ранее стало известно, что курс евро впервые с июля поднялся выше 64 рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

