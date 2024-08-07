«Однозначно, украинским войскам была поставлена задача атаковать именно территорию рядом с ГИС “Суджа”. Вероятность около 80%, что это идея Белого дома. Основные боевые действия ведутся в часе езды от газоизмерительной станции», - пояснила она.

По мнению Литвиненко, текущие события могут помочь Камале Харрис заработать очки для участия в предвыборной гонке. Эксперт также уточнила, что для США первостепенно лишить российского газа Венгрию, показав, что страна не имеет права участвовать в распределении мировых сил.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин сообщил «Радиоточке НСН», что в случае повреждения или уничтожения газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» Украина потеряет остатки транзита российского газа в Европу.

