Экономист назвала выгоду США от атак на Курскую область
Атаки ВСУ на Курскую область, в ходе которых Европа может быть полностью отключена от российского газа, позволит США продемонстрировать свое превосходство, заявила AIF.Ru кандидат экономических наук, доцент РГУ СоцТех и член общественного совета при Минобрнауки Инна Литвиненко.
«Однозначно, украинским войскам была поставлена задача атаковать именно территорию рядом с ГИС “Суджа”. Вероятность около 80%, что это идея Белого дома. Основные боевые действия ведутся в часе езды от газоизмерительной станции», - пояснила она.
По мнению Литвиненко, текущие события могут помочь Камале Харрис заработать очки для участия в предвыборной гонке. Эксперт также уточнила, что для США первостепенно лишить российского газа Венгрию, показав, что страна не имеет права участвовать в распределении мировых сил.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин сообщил «Радиоточке НСН», что в случае повреждения или уничтожения газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» Украина потеряет остатки транзита российского газа в Европу.
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