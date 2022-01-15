Экономист назвала условия для досрочного выхода на пенсию

В 2022 году уйдут на пенсию женщины в возрасте 58 лет и мужчины 63 лет. Получить пенсионное удостоверение раньше положенного могут женщины старше 55 лет и мужчины не моложе шестидесяти. Для этого гражданину необходим продолжительный стаж работы: 37 лет для женщин и от 42 лет — для мужчин.

Кроме того, выйти на пенсию досрочно могут работники вредных производств. Подобные профессии разделены на два списка, относящиеся к первому могут завершить трудовую деятельность в 45 (женщины) и 50 (мужчины) лет, ко второму — в 50 (женщины) и 55 (мужчины).

Также уйти на пенсию на три года раньше могут родители троих детей, на четыре года — воспитывающие четверых детей. Пенсия на 5 лет раньше положена родителям или опекунам детей-инвалидов, которых они воспитывали до 8 лет, и ставшим инвалидами из-за военной травмы. Инвалиды по зрению 1 группы могут закончить трудовую деятельность на 20 (женщины) или 15 (мужчины) лет раньше срока.

Заявление о назначении пенсии также могут подать люди предпенсионного возраста, которые лишились работы по независящим от них причинам: из-за ликвидации организации, прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращения численности или штата работников.

