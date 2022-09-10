Экономист назвала отрасли экономики, роль которых повысится в России

Как отметила эксперт, в июле индекс промышленного производства вырос до -0,5% в годовом выражении; в апреле он составлял -2,6%.

Сафина подчеркнула, что в стране повысится роль высокотехнологичных производств: электроники, IT-сектора, машиностроения, станкостроения. Кроме того, экономику поддержат область добычи и обработки, строительный сектор, транспортная инфраструктура.

По словам эксперта, устойчивость сохраняется в секторе добычи полезных ископаемых, производстве нефтепродуктов, электроэнергии, металлургии, химическом производстве. При этом, считает аналитик, существенные проблемы сохранятся в секторе производства автотранспортных средств, машиностроении, обработке древесины.

