Экономист назвала отрасли экономики, роль которых повысится в России

Российская экономика трансформируется в связи со снижением роли сырьевого сектора, наблюдается положительная тенденция. Об этом рассказала руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина агентству «Прайм».

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Как отметила эксперт, в июле индекс промышленного производства вырос до -0,5% в годовом выражении; в апреле он составлял -2,6%.

Сафина подчеркнула, что в стране повысится роль высокотехнологичных производств: электроники, IT-сектора, машиностроения, станкостроения. Кроме того, экономику поддержат область добычи и обработки, строительный сектор, транспортная инфраструктура.

По словам эксперта, устойчивость сохраняется в секторе добычи полезных ископаемых, производстве нефтепродуктов, электроэнергии, металлургии, химическом производстве. При этом, считает аналитик, существенные проблемы сохранятся в секторе производства автотранспортных средств, машиностроении, обработке древесины.

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Фото: mos.ru
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