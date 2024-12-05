Экономист назвал самые невыгодные месяцы для отпуска в 2025 году
Январь, май, июнь и ноябрь являются самыми невыгодными месяцами для отпуска в 2025 году, сообщил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Выгодные дни отпуска — это те дни, которые приходятся на месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. Соответственно, это июль и октябрь», — пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».
Как добавил экономист, отпускные рассчитываются за календарные дни, а заработная плата — только за рабочие. При этом в месяцы с наименьшим числом рабочих дней стоимость одного рабочего дня выше, потому в такой период выгоднее отработать.
В 2025 году россиян ждет 247 рабочих дней из 365 при стандартной пятидневной рабочей неделе с выходными в субботу и воскресенье, напоминает «Радиоточка НСН».
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