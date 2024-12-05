Экономист назвал самые невыгодные месяцы для отпуска в 2025 году

«Выгодные дни отпуска — это те дни, которые приходятся на месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. Соответственно, это июль и октябрь», — пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как добавил экономист, отпускные рассчитываются за календарные дни, а заработная плата — только за рабочие. При этом в месяцы с наименьшим числом рабочих дней стоимость одного рабочего дня выше, потому в такой период выгоднее отработать.

В 2025 году россиян ждет 247 рабочих дней из 365 при стандартной пятидневной рабочей неделе с выходными в субботу и воскресенье, напоминает «Радиоточка НСН».

