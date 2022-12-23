Экономист назвал предел падения курса доллара
Доллар будет снижаться относительно недавнего роста, но не упадет до прежнего уровня, остановившись на уровне 61-62 рублей. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на экономиста Михаила Беляева.
Аналитик объяснил недавний подъем курса ажиотажным спросом на валюту, в основном спекулятивного характера. Экономист добавил, что третий квартал 2022 года отметился спадом экономических данных и отрицательными темпами роста (примерно -4% в годовом выражении), а также проседанием платежного баланса.
Беляев пояснил, что более высокий уровень спекулятивного курса обеспечивает увеличение скорости его падения. Сейчас как раз происходит коррекция курса доллара, отметил экономист.
Ранее российский министр финансов Антон Силуанов объяснил нынешнюю тенденцию к ослаблению национальной валюты ростом импорта в страну. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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