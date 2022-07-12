Аналитик рассказал, найдет ли рубль силы для разворота

Сегодня на мировом валютном рынке происходит балансировка факторов курса рубля, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера.

Эксперт рассказал, почему рубль неожиданно и жестко просел

По его словам, доллар и евро сейчас торгуются чуть выше 61 рубля. При этом драйверы национальной валюты теряют актуальность на фоне адаптации по импорту, замедления высокого темпа экспорта, перезапуска бюджетного правила. Как отметил эксперт, рубль уверенно движется к 70 за доллар.

Напомним, курс в районе 50 рублей за доллар уменьшал прибыль экспортеров, что негативно сказывалось на темпах восстановления экономики и прибылях компаний.

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ФОТО: РИА Новости
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