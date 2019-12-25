Кричевский напомнил Кудрину, кто на самом деле придумал Стабфонд
Никита Кричевский в эфире НСН уличил экс-министра финансов в желании напомнить Владимиру Путину о своем присутствии.
Российская экономика была спасена в 2008 году решением создать резервные фонды, заявил в интервью РИА Новости экс-министр финансов, а ныне председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. По его мнению, хотя резервные фонды были придуманы в Минфине, который тогда возглавлял Кудрин, именно благодаря политической воле Путина, занимавшего в ту пору пост премьер-министра России, эти финансовые институты были созданы. Фактически, была спасена не только экономика, но и социальные расходы государства, подчеркнул экс-министра.
Свое несогласие с Кудриным в эфире НСН выразил экономист Никита Кричевский, заявив, что идея создания Стабфонда принадлежит вовсе не Кудрину, да и изначальное предназначение резервных фондов было совсем иным.
«Решение о создании Стабфонда в начале нулевых было принято настоятельным требованием двух академиков-экономистов: ныне уже ушедшего Дмитрия Львова и ныне здравствующего Сергея Глазьева. Они убедили Путина, несмотря на резко отрицательную оценку самого Кудрина и нефтяников. И фонд, в первую очередь, создавали для того, чтобы уменьшить негативное влияние "голландского синдрома", когда национальная валюта при ухудшении мировой конъюнктуры ослабевает. Во-вторых, для поддержания пенсионной системы. Но система после повышения возраста выхода на пенсию грамотно удержана не была. А зарплата выплачивалась из региональных и федеральных бюджетов, но никак не из стабилизационного фонда», - высказал свою точку зрения на происходившее Никита Кричевский.
«Высказывание Кудрина, во-первых, отражает признание авторитарного характера управления экономикой России, а во-вторых, говорит, что Кудрин ищет пути понравиться президенту и вновь напомнить о своем позитивном присутствии в его экономическом окружении»
Напомним, к началу кризиса в 2008 году в Стабфонде были накоплены солидные резервы, и кабинет министров решил разделить его на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. За счет первого власти страны смогли полностью поддержать все бюджетные обязательства, запасы Резервного фонда были полностью исчерпаны к 2018 году.
Ранее экс-председатель Верховного Совета РФ Руслан Хасбулатов обвинил Алексея Кудрина в излишних политических реверансах Владимиру Путину.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- На Украине возбудили дело из-за поезда Петербург—Симферополь
- Пилот разбившегося Су-57 ранее катапультировался из горящего Су-30
- Скончался бывший замначальника Генштаба ВС СССР Гареев
- Дацика арестовали за попытку переплыть границу с Эстонией
- Число раненых при аварийной посадке Ми-8 выросло вдвое