Кричевский напомнил Кудрину, кто на самом деле придумал Стабфонд

Российская экономика была спасена в 2008 году решением создать резервные фонды, заявил в интервью РИА Новости экс-министр финансов, а ныне председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. По его мнению, хотя резервные фонды были придуманы в Минфине, который тогда возглавлял Кудрин, именно благодаря политической воле Путина, занимавшего в ту пору пост премьер-министра России, эти финансовые институты были созданы. Фактически, была спасена не только экономика, но и социальные расходы государства, подчеркнул экс-министра.

Свое несогласие с Кудриным в эфире НСН выразил экономист Никита Кричевский, заявив, что идея создания Стабфонда принадлежит вовсе не Кудрину, да и изначальное предназначение резервных фондов было совсем иным.

«Решение о создании Стабфонда в начале нулевых было принято настоятельным требованием двух академиков-экономистов: ныне уже ушедшего Дмитрия Львова и ныне здравствующего Сергея Глазьева. Они убедили Путина, несмотря на резко отрицательную оценку самого Кудрина и нефтяников. И фонд, в первую очередь, создавали для того, чтобы уменьшить негативное влияние "голландского синдрома", когда национальная валюта при ухудшении мировой конъюнктуры ослабевает. Во-вторых, для поддержания пенсионной системы. Но система после повышения возраста выхода на пенсию грамотно удержана не была. А зарплата выплачивалась из региональных и федеральных бюджетов, но никак не из стабилизационного фонда», - высказал свою точку зрения на происходившее Никита Кричевский.