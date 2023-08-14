Банк России не видит угроз для финстабильности в ситуации с рублем
14 августа 202311:29
Банк России не видит рисков для финансовой стабильности в связи с ослаблением рубля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на регулятор.
В ЦБ отметили, что обменный курс зависит от множества факторов.
«Наряду со значительным сокращением стоимостных объемов экспорта происходит расширение спроса на импорт, связанное с активным ростом внутреннего спроса», - говорится в сообщении.
Курс доллара в понедельник, 14 августа, превысил 101 рубль, евро торгуется выше 110 рублей.
Ранее утром экс-глава ЦБ Сергей Дубинин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заступился за Эльвиру Набиуллину после критики Орешкина.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru