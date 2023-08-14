Банк России не видит угроз для финстабильности в ситуации с рублем

Банк России не видит рисков для финансовой стабильности в связи с ослаблением рубля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на регулятор.

В ЦБ отметили, что обменный курс зависит от множества факторов.

«Наряду со значительным сокращением стоимостных объемов экспорта происходит расширение спроса на импорт, связанное с активным ростом внутреннего спроса», - говорится в сообщении.

Курс доллара в понедельник, 14 августа, превысил 101 рубль, евро торгуется выше 110 рублей.

Ранее утром экс-глава ЦБ Сергей Дубинин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заступился за Эльвиру Набиуллину после критики Орешкина.

