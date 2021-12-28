Экономист допустил инфляцию до 12% по итогам 2022 года
Россиян может ожидать новый виток инфляции, которая достигнет показателей до 12% по итогам следующего года. Об этом рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский в беседе с агентством «Прайм».
По словам эксперта, к концу 2022 года инфляция может составить около 6% при условии улучшения ситуации с пандемией и логистикой.
«Если же будут введены новые санкции, пандемия получит новый виток развития после „омикрона“, а напряженность между ЕС и Россией достигнет точки невозврата, то мы можем увидеть и 10%, и 12%», — поделился эксперт.
Переславский отметил, что наиболее реален смешанный сценарий, при котором цены вырастут за год примерно на 8%. При этом экономист считает, что стоимость товаров в стране начнет увеличиваться уже в феврале: именно к этому месяцу в РФ доставят продукцию, контракты по которой заключались в 2021 году по возросшим ценам, пишет «Свободная пресса».
Эксперт добавил, что нет причин ожидать возвращения инфляции в границы 4%, к которым стремится Центробанк, отмечает РИА ФАН. Переславский подчеркнул, что причины увеличения цен — внешние, а не внутренние.
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