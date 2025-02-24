Экономист допустил, что ставки по вкладамк к концу 2025 года упадут до 15-18%
К концу 2025 года ставки по вкладам могут снизиться до 15-18%, заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Полагаю, что максимальные ставки по вкладам уже были в первые дни 2025 года — на новогодних праздниках», - пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, снижение ключевой ставки в будущем тоже может привести к снижением ставок по вкладам. Потому наиболее выгодно успеть зафиксировать выгодную ставку на уровне 20%, выбрав в данный момент вклад на срок больше года.
Ранее Центробанк на первом заседании в этом году сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых с целью охлаждения инфляционного давления. Как отметил в беседе с «Радиоточкой НСН» экономист Денис Ракша, такое решение приняли, поскольку у регулятора пока не сложилась картина дальнейшей динамики инфляции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru