Набиуллина заявила о паузе в повышении ключевой ставки
14 февраля 202515:25
Центробанк РФ решил сохранить паузу в повышении ключевой ставки. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
В ходе пресс-конференции она допустила, что в будущем Центробанк вернётся к обсуждению возможного повышения ключевой ставки.
«Если набранной жёсткости денежно-кредитной политики окажется недостаточно», - пояснила она.
Ранее Центробанк принял решение сохранитьт ключевую ставку на уровне 21% годовых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Работа Марка Шагала станет топ-лотом торгов Christie’s в Лондоне
- Захарова: Обвинения РФ в ударе по ЧАЭС являются «спланированной провокацией»
- СМИ: Галицкий в 2024 году вложил в ФК «Краснодар» за 3,65 млрд рублей
- ФАС оштрафовала за ненадлежащую рекламу «Альфа-Банк»
- Набиуллина заявила о замедлении роста цен на технику
- Набиуллина назвала инфляцию в 10% «неприемлемо высокой»
- «Лаборатория Касперского» выявила фишинговое мошенничество через почту
- Продажи новостроек в Москве выросли на 13% в январе
- Набиуллина заявила о паузе в повышении ключевой ставки
- Рэпер Моргенштерн выпустил новый альбом с рок-треками
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru