Набиуллина заявила о паузе в повышении ключевой ставки

Центробанк РФ решил сохранить паузу в повышении ключевой ставки. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

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В ходе пресс-конференции она допустила, что в будущем Центробанк вернётся к обсуждению возможного повышения ключевой ставки.

«Если набранной жёсткости денежно-кредитной политики окажется недостаточно», - пояснила она.

Ранее Центробанк принял решение сохранитьт ключевую ставку на уровне 21% годовых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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