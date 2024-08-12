Экономист: Доллар по 100 рублей заемщикам выгоднее, чем банкам

Доллар по 100 рублей более выгоден для российских заемщиков, чем для банков, заявил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. Его слова приводит «Газета.Ru».

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Лобода пояснил, что сейчас у российских банков практически не осталось кредитов в валюте, а те, что стались, они в юанях. При этом процентные ставки по кредитам физлицам в банках РФ фиксированы. Таким образом, при обесценении рубля заемщик, который выплачивает кредит в рублях, даже условно выигрывает, так как в пересчете на доллары он будет отдавать банку в рублях меньшую сумму.

Поэтому такая ситуация для заемщика более выгодна, чем для банка, отметил экономист.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Марат Сафиулин рассказал, что некоторые заёмщики при выполнении ряда условий могут договориться с банком о снижении процентов по кредиту, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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