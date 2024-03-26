Экономист Чеглов предупредил о подорожании яиц в РФ к концу 2024 года

Комментируя сообщения о снижении производства яиц в стране, он отказался считать происходящее падением производства. По его мнению, это больше похоже на корректировку объёмов, что связано со спросом.

«С учётом импортных объёмов отечественные производители корректируют свои... На Пасху поставщики нарастят производство, потом снова снизят его, и много будет зависеть от возможностей импорта», - отметил Чеглов.

Он также указал, что у яиц есть срок годности, поэтому про запас их произвести невозможно. Что касается цены, то, по мнению Чеглова, к концу года за десяток яиц будут просить в среднем 141,9 рубля.

Ранее в российском Министерстве сельского хозяйства заявили, что объём производства яиц в России за январь — февраль полностью закрывает потребности рынка, сообщает RT.

