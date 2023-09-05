В ЦБ допускают новое повышение ставки 15 сентября
Центробанк России не исключает нового повышения ключевой ставки на ближайшем заседании Совета директоров 15 сентября. Об этом сообщил заместитель главы регулятора Алексей Заботкин. Он объяснил возможность такого шага сохраняющимися серьёзными проинфляционными рисками.
Переработанный уточнённый прогноз будет обнародован по итогам заседания 15 сентября, и решение будет приниматься на его основе. Об этом зампред ЦБ рассказал на полях форума по цифровым финансам.
Что касается курса рубля, то этот показатель может быть принят во внимание в той мере, в которой он оказывает влияние на грядущую инфляцию, пояснил Заботкин.
Между тем, ещё после предыдущего повышения ставки с 8,5% до 12% экс-министр труда Сергей Калашников заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что такая мера не укрепит рубль и не остановит инфляцию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru