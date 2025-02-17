Экономист Беляев предрек россиянам снижение зарплат

По его словам, отсутствие экономического роста рано или поздно приведёт к ухудшению жизни трудящихся из-за нехватки ресурсов и возможностей для повышения заработной платы.

«Всё берётся из роста экономики, то есть из роста валового внутреннего продукта. Если у вас тормозится экономика, значит, отсюда вытекают все остальные негативные последствия», - заключил эксперт.

Ранее в сервисе «Авито Работа» выяснили, что средние предложения зарплат работникам кухни выросли в этом году на 31% по сравнению с показателями прошлого года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».