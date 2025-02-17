Экономист Беляев предрек россиянам снижение зарплат
Замедление экономического роста в России неизбежно отразится на уровне доходов россиян. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил финансовый аналитик Михаил Беляев.
По его словам, отсутствие экономического роста рано или поздно приведёт к ухудшению жизни трудящихся из-за нехватки ресурсов и возможностей для повышения заработной платы.
«Всё берётся из роста экономики, то есть из роста валового внутреннего продукта. Если у вас тормозится экономика, значит, отсюда вытекают все остальные негативные последствия», - заключил эксперт.
Ранее в сервисе «Авито Работа» выяснили, что средние предложения зарплат работникам кухни выросли в этом году на 31% по сравнению с показателями прошлого года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США запросили у ЕС предложения по гарантиям безопасности для Украины
- Экономист Беляев предрек россиянам снижение зарплат
- Варламова оштрафовали на 45 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах
- На танкере Koala заделали две пробоины в порту Усть-Луга
- Россиянам назвали выгодные месяцы для продажи квартиры
- Зеленский не исключил участия КНР в переговорах по урегулированию на Украине
- Лидера группы «Ногу свело» оштрафовали за отказ указать статус иноагента
- Россиянка Екатерина Александрова стала пятой ракеткой мира
- СМИ: У летевшего из Москвы в Новосибирск лайнера возникли проблемы с шасси
- Сбербанк подал иск к западным депозитариям Euroclear и Clearstream на ₽53,7 млрд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru