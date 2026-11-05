В Госдуме вновь рассмотрят законопроект об онлайн-продаже алкоголя

На следующей неделе Госдума может вернуться к законопроекту об эксперименте по онлайн-продаже алкоголя через «Почту России» в Москве и Подмосковье. Ранее инициативу с повестки снял спикер Вячеслав Володин, чтобы дополнительно обсудить её с министром сельского хозяйства Оксаной Лут и главой Минцифры Максутом Шадаевым.

Против проекта - ряд государственных деятелей, РПЦ и общественники. Они отстаивают приоритеты демографии и здоровья нации. Так, министр здравоохранения Михаил Мурашко и спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее заявили, что рост доступности алкоголя противоречит стратегии сокращения его потребления. Патриарх Кирилл и иерей Фёдор Лукьянов обратили внимание на необходимость защиты молодёжи от алкоголизации.

Депутаты Нина Останина, Наталья Москвитина, Сергей Миронов и другие политики указали на общественную опасность нововведения и его катастрофические последствия для демографии.

Здоровье граждан как главный приоритет назвали учредитель Фонда медицинских решений «Не напрасно» Вадим Власов, руководитель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов, председатель Союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев и руководитель направления «Северо-Запад» академии регби «Центр» (Федерация регби России) Дмитрий Литвинов. Они также предупреждают о рисках возврата к практике 90-х годов с круглосуточной торговлей суррогатами.

Сторонники эксперимента аргументируют свою позицию экономическими и отраслевыми факторами. В Минсельхозе, Минцифры и комитете Госдумы по экономической политике (его возглавляет Максим Топилин) проект рассматривают как инструмент развития винной культуры и поддержки небольших российских виноделен. Представители бизнеса, в частности Борис Титов («Абрау-Дюрсо») и Максим Каширин (Simple Wine), ранее отмечали, что россияне стали потреблять меньше алкоголя. По их мнению, легализация онлайн-продаж позволит наладить цивилизованную торговлю и вывести часть спроса из теневого сегмента.

