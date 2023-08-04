Ефимов: жилой квартал появится на месте промзоны Грайвороново в рамках КРТ
В Нижегородском районе столицы реорганизуют участок бывшей промышленной зоны «Грайвороново». Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.
Он отметил, что в проект планируется инвестировать более пяти миллиардов рублей, при этом ежегодный бюджетный эффект для столицы оценивается в 210 миллионов рублей. На данном участке появятся 600 новых рабочих мест.
Компания, которая займется комплексным освоением территории будет определена по результатам торгов. На сегодняшний день на участке находятся склады и административные здания.
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на месте бывшей промзоны построят 26 тысяч квадратных метров жилья, а также хоккейный центр.
На сегодняшний день в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru