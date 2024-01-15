Ефимов: «Зеленый коридор» сократил сроки создания производства в Москве до года

Благодаря «зеленому коридору» срок от разработки проекта производственного объекта до получения необходимой документации на ввод в эксплуатацию в столице удалось сократить до года. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Зеленый коридор» позволил сократить инвестиционный цикл строительства до года. В результате благодаря более быстрому запуску производств удалось на 8,2 процента увеличить рентабельность вложенных средств инвесторов», - сказал Ефимов.

«Зеленый коридор» действует в Москве с февраля прошлого года. Он предназначен для реализации проектов строительства и реконструкции объектов промышленно-производственного назначения.

За его счет сроки проведения предварительного согласования предоставления земли, процедур подписания, присвоения учетного номера снизились с 30 до семи рабочих дней. Кроме того, оформление и закрытие ордеров на проведение земельных работ и установку временных ограждений позволяет сократить время осуществления процедур в десять раз – с 60 до шести рабочих дней.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что «зеленый коридор» позволяет выработать наиболее эффективные пути для бизнеса по созданию новых производств и увеличить налоговые отчисления.



На сегодняшний день в Москве работает более четырех тысяч промышленных площадок. Ежедневно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых.

