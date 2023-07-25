Ефимов: за полгода Москва утвердила 19 проектов комплексного развития территорий
Правительство Москвы за первые шесть месяцев 2023 года утвердило 19 проектов комплексного развития территорий, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, речь идет о территориях площадью более 240 гектаров.
«В первом полугодии принято решение реализовать на аукционах право на комплексное развитие семи территорий бывших промзон и неэффективно используемых участков», - отметил Ефимов.
Реализацией еще 12 проектов займутся городские операторы, добавил заместитель мэра. Он подчеркнул, что редевелопмент позволит создать в Москве более 76 тыс. новых рабочих мест.
Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, в рамках данных проектов будет построено более 6,6 млн кв.м. недвижимости.
«Это 3 млн кв.м. промышленной и общественно-деловой застройки и более 3,6 млн кв.м. метров жилья», - уточнил Гаман.
Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать более 570 тысяч новых рабочих мест.
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