Ефимов: за полгода бизнес купил у города 118 нестационарных торговых объектов
В первые шесть месяцев этого года на городских торгах реализовали 118 нестационарных торговых объектов (НТО), что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, участие в торгах по реализации НТО дает предпринимателям возможность открывать бизнес в общественных местах с высокой проходимостью. В частности, на центральных улицах и бульварах, в парках и жилых микрорайонах и так далее
Глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков сообщил, что более 50% реализованных за первые шесть месяцев 2023 года НТО составили передвижные тележки, которые стали самыми востребованными среди предпринимателей НТО - на одну тележку претендовало по пять участников торгов.
Москва – город, развивающий предпринимательство. Больше всего НТО реализовали в центре Москвы - 44. На юге столицы на торги выставлялось 23 объекта, 14 НТО на юго-западе представили на торгах, в ТиНАО – 11. Еще восемь НТО Москва реализовала на востоке, шесть на западе, четыре – в Зеленограде, по два – на севере, северо-востоке, северо-западе и юго-востоке Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru