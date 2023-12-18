Ефимов: За девять месяцев 2023 года товарооборот Москвы с ОАЭ вырос наполовину

По его словам, московские производители наращивают экспорт, несмотря на санкционные ограничения Запада. Доля столицы в общероссийском экспорте в ОАЭ составляет около 27 процентов.



«Москва по-прежнему остается одним из главных российских экспортеров несырьевых неэнергетических товаров в Объединенные Арабские Эмираты и продолжает наращивать товарооборот с этой страной. Так, за девять месяцев текущего года этот показатель удалось увеличить более чем на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022-го», – отметил Владимир Ефимов.



Объединенные Арабские Эмираты развивают промышленность и благодаря этому развивают партнерские связи с Москвой. Доля столицы в общем несырьевом неэнергетическом экспорте в ОАЭ составила более 62 %, доля АПК – свыше 37%. В секторе переработки Москва увеличила по сравнению с прошлым годом поставки за рубеж кондитерской, мясной и консервированной продукции. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.



По итогам трех кварталов 2023 года экспорт продукции промышленного комплекса Москвы увеличился более чем на 95%. В ОАЭ наиболее востребованной продукцией столичных промышленников стала оптика, медтехника, электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрораспределительная аппаратура, электробатареи и аккумуляторы.

