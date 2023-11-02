Предприятие Москвы воспользовалось льготным займом на развитие экспорта

Крупнейший производитель мясной продукции в Москве в октябре этого года воспользовался льготным займом на развитие экспортной деятельности. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

По его словам, средства в размере 250 миллионов рублей были предоставлены сроком на пять лет под 3% годовых.

«Город помогает промышленным предприятиям развивать экспортную деятельность, в том числе предоставляя финансовую поддержку. Так, Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдает льготные займы на закупку сырья, материалов и комплектующих, которые используются при производстве экспортной продукции», – напомнил Ефимов.

Мясоперерабатывающее предприятие, получившие льготный кредит, ежегодно продает более 40 тысяч тонн собственной продукции. Только колбас на нём производят около 300 тонн.

Как отметил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, объем собственных вложений мясоперерабатывающего предприятия в развитие экспортной деятельности достигнет 200 миллионов рублей.

«Город предоставил предприятию средства в рамках продукта «Экспорт», по условиям которого компании могут получить до 300 миллионов рублей на срок до пяти лет», – рассказал Овчинский.

Он пояснил, что подобная мера позволит предприятию расширить ассортимент, нарастить объемы производства и экспортные поставки.

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предлагает несколько видов льготных займов промпредприятиям столицы. Их можно получить на срок до пяти лет и по ставке – от 3% годовых. Сумма размера кредита может достигать 300 миллионов рублей.

