Ефимов: В столице наградили 50 семей рабочих династий московской промышленности

Семьям-промышленникам посвящен проект «Династии московской промышленности», который создали в прошлом году. Награждение прошло в рамках месяца промышленности, во время которого в столице с 30 сентября по 31 октября проходят тематические экскурсии, выставки и квизы.



«Развитие промышленности – одна из приоритетных задач города. За пять лет объем производства в столице вырос вдвое, и большой вклад в это внесли работники предприятий. Нередко на одном предприятии работают семьями. Чтобы собрать и отметить их истории и традиции, в 2022 году мы создали проект “Династии московской промышленности”. В прошлом году участие в нем приняли 20 столичных семей, а в этом – еще 30. Это работники пищевой, автомобилестроительной, машиностроительной, авиационной, нефтеперерабатывающей, косметической и других отраслей. Общий трудовой стаж 50 семей составляет почти пять тысяч лет», - уточнил Ефимов.



По его словам, на сегодняшний день в столице функционируют больше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек. Заммэра уточнил, что по всей России насчитывается почти 6,8 миллиона человек, задействованных в обрабатывающей промышленности. Получается, что каждый девятый представитель этой отрасли живет и трудится в Москве.



«Город предоставляет много возможностей по трудоустройству, работать на столичные производства приходят в том числе молодые специалисты. Надеемся, многие из них со временем сами станут основателями новых трудовых династий», – подчеркнул министр правительства Москвы глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Ознакомиться с историей семей-промышленников можно на сайте проекта «ОткройМоспром».

