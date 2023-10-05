Промышленное производство в Москве выросло больше чем на 12%

На 12,2% в Москве увеличились объемы промышленного производства за восемь месяцев этого года, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что в период с февраля по сентябрь столичные предприятия стали выпускать больше одежды, лекарств и деталей для автомобилей.

«При этом обрабатывающие предприятия увеличили выпуск продукции на 13,9%», - уточнил заммэра.

Министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал о чат-боте в Telegram, который поможет предпринимателями ответить на интересующие их вопросы. Так, электронный помощник может рассказать о налоговых льготах, доступных субсидиях и многом другом. Чтобы найти чат-бот в Telegram, нужно вбить в поиске @Mosprom_helpbot, а чтобы начать им пользоваться - нажать на кнопку «Начать».

Сейчас в столице функционируют больше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся более 720 человек. Каждый год в Москве открывается 40-50 средних и крупных предприятий и порядка 100 малых. Производители выпускают одежду, мебель, лекарства, медицинское оборудование и многое другое.

