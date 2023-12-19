Ефимов: В Раменках построят шестиэтажный бытовой комплекс
Москва выделила инвестору земельный участок для реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) – строительства бытового комплекса в Раменках. О деталях проекта рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«На пересечении 1-го Сетуньского проезда и Третьего транспортного кольца инвестор построит шестиэтажный бытовой комплекс площадью 6,15 тысячи квадратных метров», - отметил он, добавив, что под проект город предоставил в аренду без проведения торгов участок в 0,46 гектара.
По словам министра правительства Москвы Максима Гамана, строительство комплекса завершится за пять лет. Так, в подвальном помещении разместят автостоянку, детейлинг и магазин. На остальных этажах будут кладовые и небольшие помещения для хранения вещей.
Масштабные инвестиционные проекты – это особая форма сотрудничества города и предпринимателей, при которой землю застройщикам предоставляют без торгов. При этом в городе особенно ценится формат небольших помещений для хранения. Подобные объекты сегодня активно создаются в жилых домах, паркингах и отдельных зданиях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru