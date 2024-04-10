Ефимов: В Некрасовке реорганизуют неэффективно используемые территории

«Современное городское пространство появится в Некрасовке на восьми участках общей площадью 32,52 гектара. Там возведут более 608 тысяч квадратных метров недвижимости, включая жилье и необходимую социальную и деловую инфраструктуру. Проект реализует назначенный городом оператор – ООО «Некрасовка Север». Вложения в его реализацию оцениваются почти в 152 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект превысит 1,6 миллиарда рублей. В результате создадут около 3,6 тысячи новых рабочих мест», – отметил Ефимов.

По словам министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества города столицы Максима Гамана, в результате реализации проекта в Некрасовке появится 119 тысяч квадратных метров социальной недвижимости и 483,3 тысячи квадратных метров жилых помещений. В этом районе построят детские сады и школы. Также будут возведены торговый центр, офисы, кафе, аптеки и отделения банков.

Решение о комплексном развитии территорий нежилой застройки в Некрасовке принял мэр Москвы Сергей Собянин. По программе комплексного развития территорий строятся многофункциональные кварталы, где на месте бывших промзон и пустырей возводятся жилые дома, дороги и вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура.

