Ефимов: В Москве с начала года выделили семь участков в ЦАО для инвестпроектов
В 2023 году Москва выделила застройщикам более 3,6 гектара земли для реализации масштабных инвестиционных проектов (МАиП) в Центральном административном округе. Там появятся новые культурные и коммерческие объекты, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«На участках появятся многофункциональный спортивный центр с крытыми футбольными полями, спортивными залами и ледовой ареной, офисное здание, административно-коммуникационный и культурно-развлекательный центры, а также театр мюзикла», – уточнил Ефимов.
Глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что договоры с застройщиками подписаны на пять лет. За этот срок инвесторы обязуются построить и ввести в эксплуатацию объекты.
На улице Каретный ряд построят культурное учреждение, на улице Мантулинской возведут культурно-развлекательный комплекс, а в Лужниках появится административно-коммуникационный центр.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для строительства промышленных комплексов и технопарка город выделил более 40 гектаров земли. На предприятиях планируется выпускать оборудование, изделия из дерева, косметику и другую продукцию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru