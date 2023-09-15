Ефимов: в Москве определят застройщика участков бывшей промзоны Огородный Проезд

В Москве в ходе торгов определится инвестор, который займется реорганизацией трех участков бывшей промзоны «Огородный Проезд». Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Он уточнил, что на аукцион выносится право на комплексное развитие этих участков общей площадью 15,07 гектара.

«Инвестиции в реализацию проекта оцениваются почти в 30 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 1,2 миллиарда рублей», – отметил вице-мэр.

Он также добавил, что в результате в столице появится почти 2,7 тысячи новых рабочих мест.

Участки расположены в районах Бутырский и Марьина Роща между Огородным проездом, проездом Добролюбова и Складочной улицей.

Как рассказал глава департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман, на месте устаревших складов будет возведен современный жилой квартал со всей необходимой инфраструктурой.

По его словам, там появится более 192 тысяч квадратных метров недвижимости, включая по Программе реновации, ФОК, центр скалолазания, отель и многое другое.

В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков возводятся жилые кварталы, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.

