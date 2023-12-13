Ефимов: В этом году в Росреестре от Москвы 63 тысячи онлайн-заявок на госрегистрацию

Москва направляет все документы на государственную регистрацию в Росреестр в электронном виде благодаря цифровым технологиям. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, цифровые технологии с целью оптимизации рабочих процессов при взаимодействии с Росреестром применяются уже на протяжении нескольких лет. В частности, добавил вице-мэр, воплощен в жизнь совместный проект, интегрировавший сервисы и информационные системы. «Благодаря этому все учетно-регистрационные действия переведены в онлайн-формат. С начала 2023 года город подал около 63 тысяч заявлений на государственную регистрацию в электронном виде», — отметил Ефимов.

Благодаря интеграции сервисов и информационных систем московского правительства и Росреестра все документы по заключенным столицей сделкам подаются в цифровом виде. В частности, это позволило специалистам проводить в режиме онлайн анализ документов по сделкам с недвижимостью и отправлять их на последующую регистрацию в Росреестр без непосредственного участия москвичей.

В свою очередь министр московского правительства, глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что приведение к единообразию учетно-регистрационных процедур дало возможность ускорить оказание услуг и улучшить их качество. Министр отметил, что 98% учетно-регистрационных действий сегодня выполняются без приостановок, а кадастровый учет и регистрация прав на объекты в рамках программы реновации происходят за один рабочий день.

Росреестр и московское правительство ведут активную работу по ранее утвержденной «дорожной карте», цель которой — совершенствование предоставления услуг ведомства, подключение застройщиков и кредитных организаций к электронным приложениям Росреестра, в рамках реализации госпрограммы «Национальная система пространственных данных».

Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов заверил, что любое онлайн-обращение при приобретении недвижимости с использованием кредитных средств или регистрации ипотеки, которое было подано в управление через банковские электронные сервисы, полностью обрабатывается в течение суток до исходящих документов при отсутствии замечаний. Сейчас в 90,8% случаев онлайн-ипотека оформляется менее чем за сутки, что в 1,4 раза больше, чем в 2022 году, и в 2,3 раза больше, чем в 2021 году, подчеркнул он.

Более подробную информацию об экономической политике и имущественно-земельных отношениях столицы можно получить на портале economy.mos.ru.

