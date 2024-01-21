Ефимов: В 2023 году москвичи выкупили у города со скидкой 151 земельный участок
В прошлом году жители столицы выкупили у Москвы 151 земельный за 40% от кадастровой стоимости. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В 2023 году горожане, арендующие столичную землю для индивидуального жилищного строительства, выкупили 151 участок площадью 16,95 гектара за 40 процентов от кадастровой стоимости», - сказал Ефимов.
В общей сложности горожане сэкономили 606,3 миллиона рублей. Заммэра ответил, что в 2022 году было выкуплено 127 объектов площадью 12,9 гектара.
Глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в прошлом году больше всего земельных участков было выкуплено в Новой Москве – 70, их общая площадь составила 8,96 гектара.
«Еще 50 участков площадью 4,1 гектара находятся на юго-западе столицы», - добавил он.
Выкуп арендуемой земле допустим в случае, если на ней построены частные жилые дома, оформленные в собственность. Арендовать участки можно на городских торгах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru