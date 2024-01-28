Ефимов: Уже вторую гостиницу в Москве перевели на льготную ставку аренды
В Москве вторую гостиницу перевели на льготную ставку аренды по программе «1 рубль за квадратный метр в год», сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.
По его словам, компания-арендатор ООО «Вихрь» выполнила все необходимые для этого условия.
Москва продолжает оказывать комплексную поддержку гостиничной отрасли. В частности, для предпринимателей, создающих новые гостиницы, существует возможность получить право на льготную аренду земли и помещений за один рубль за квадратный метр в год.
«В середине 2023 года город на 20 лет заключил договор аренды здания на Мироновской улице по программе «1 рубль за квадратный метр в год» для гостиниц. Уже к концу года арендатор выполнил все необходимые требования и перешел на льготную ставку аренды из расчета один рубль за квадратный метр в год», – рассказал Ефимов.
Он подчеркнул, что благодаря этому инвестор сможет ежегодно экономить 25 миллионов рублей.
Номерной фонд должен составлять не менее 75% общей площади столичного здания, а сама гостиница должна иметь определенную категорию. Таковы требования к предпринимателям, которые претендуют на получение льготной ставки для гостиничного бизнеса в арендованной и отремонтированной недвижимости.
Как уточнил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, ООО «Вихрь» после перехода на льготную ставку будет платить за аренду здания 474,5 рубля в год в течение всего оставшегося срока договора.
Первым отелем в Москве, в котором действует льготная программа, стала гостиница на улице Зацепе.
В столице открыты почти две тысячи гостиниц, и их число продолжает расти. Городская льготная программа “1 рубль за квадратный метр в год” помогает восстанавливать исторические здания в Москве благодаря инвесторам. Таким образом власти сохраняют облик столицы и при этом способствуют увеличению номерного фонда на фоне растущего турпотока.
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