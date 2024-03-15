Ефимов: Участок бывшей промзоны «Южный порт» реорганизуют правообладатели

В рамках программы комплексного развития территорий будет реорганизован еще один участок площадью 39,7 га бывшей промзоны «Южный порт» (ЮВАО города Москвы). Об этом заявил заммэра столицы Владимир Ефимов. Он отметил, что редевелопмент возьмут на себя правообладатели.

По словам вице-мэра, на земельном участке появятся порядка 1,5 млн «квадратов» недвижимости (жилье, социальные и коммерческие объекты). «Инвестиции в развитие площадки составят около 360 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 5,2 млрд рублей», — добавил Ефимов. Он подчеркнул, что реализация проекта позволит создать почти 9300 рабочих мест.

Сейчас бывшая промзона занята офисными помещениями, складами и автосервисами.

В свою очередь руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана заявил, что в «Южном порту» появится современный городской квартал: свыше миллиона квадратных метров жилья и порядка 415 тысяч «квадратов» инфраструктурных объектов, в частности, детских садов, поликлиник и школ.

Московская программа комплексного развития территорий предусматривает создание новых многофункциональных городских кварталов на месте неэффективно используемых земельных участков и бывших промзон. Сегодня в Москве реализуются 228 таких проектов, их общая площадь — примерно 2,7 тысячи га.