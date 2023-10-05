Ефимов: участки в Куркине и Северном Тушине реорганизуют

Три земельных участка на северо-западе столицы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов. По его словам, проект решения об этом опубликован на портале mos.ru.

Ефимов отметил, что все три участка общей площадью почти 3 гектара, расположенные на Куркинском шоссе и улице Героев Панфиловцев, входят в один проект комплексного развития территорий.

«Объем инвестиций в его реализацию оценивается более чем в четыре миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 168 миллионов рублей», – подчеркнул заммэра.

Он также добавил, что по итогам редевелопмента участков на северо-западе Москвы появится не менее 480 рабочих мест.

Как рассказал глава столичного департамента городского имущества города Максим Гаман, в настоящее время эти территории практически не используются. По его словам, там появятся новые жилые кварталы с учреждениями здравоохранения и культурно-досуговой деятельности, а также с магазинами и кафе.

«Общая площадь недвижимости составит почти 40 тысяч квадратных метров», – уточнил Гаман.

В рамках программы комплексного развития территорий в Москве появляются новые многофункциональные городские кварталы на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых территорий. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,5 тысячи гектаров.

