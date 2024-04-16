Ефимов: Торговый бот помог заключить более 96 тысяч контрактов на Портале поставщиков
Более 96 тысяч контрактов заключено на столичном Портале поставщиков с участием торгового бота. Электронный помощник был запущен в 2022 году для автоматизации участия предпринимателей в котировочных сессиях, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Сервис значительно упрощает предпринимателям работу на Портале поставщиков и экономит их время, а заказчикам полезен тем, что позволяет поддерживать высокий уровень конкуренции в закупках. За полтора года существования сервиса с его помощью заключено 96,4 тысячи контрактов на 12 миллиардов рублей. Благодаря снижению начальной цены на закупках с применением бота за это время заказчики сэкономили 5,8 миллиарда рублей», – рассказал Ефимов.
По данным Департамента по конкурентной политике Москвы, подключить торговый бот могут поставщики из разных регионов страны, что позволяет им расширить географию бизнеса, нарастить продажи и заключать договоры поставок напрямую с городом. Как уточнил глава Департамента Кирилл Пуртов, в лидерах по работе с применением торгового бота пока держится столичный регион. Так Москва и Московская область заключили более 55 тысяч и 18 тысяч контрактов соответственно. Замыкает тройку лидеров Пермский край - две тысячи подписанных контрактов. В топ-5 регионов по работе с автоматическими ставками также вошли Санкт-Петербург и Псковская область.
Как пояснил Пуртов, во время котировочных сессий, которые длятся по три, шесть или 24 часа, поставщики конкурируют между собой, постепенно снижая начальную цену контракта. Благодаря таким оперативным сделкам одна сторона может быстро заключить договори получить прибыль, а вторая – приобрести необходимую продукцию по выгодной цене.
О важности участия в процессе бота автоматических ставок заявили и в столичном Департаменте информационных технологий. Там отметили, что бот является важным инструментом Портала поставщиков, который позволяет представителям бизнеса принимать участие в нескольких котировочных сессиях одновременно. Перед началом мини-аукциона предприниматели устанавливают минимальную стоимость, за которую готовы поставить нужную заказчику продукцию, а во время сессии программа сама делает ставки до заданной цены. При этом важно, что бот не гарантирует победу в сессии, но существенно экономит время участника процесса.
Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. На сегодняшний день на платформе представлены заказчики из 40 российских регионов. Более 330 тысяч поставщиков со всей страны предлагают в общей сложности свыше 2,6 миллиона уникальных наименований. Ежедневно на ресурсе заключается порядка 1,5 тысячи контрактов.
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